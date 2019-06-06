Yaşlılara hürmet, çocuklara şefkat

Kamile ve Hacı Ahmet Akdağ Huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret ederek Ramazan Bayramlarını kutlayan Vali Çiftçi ve beraberindekiler, yaşlılara hediye vererek, onlarla bir süre sohbet ederek bayramlarını tebrik ettiler. Yaşlıların gönlünü alan protokol üyeleri, çeşitli ikramlarda da bulundu.

Vali Çiftçi, Başkan Aşgın ve eşleri, ayrıca Atıl Üzelgün Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan yaşlıları ziyaret ederek mübarek Ramazan Bayramlarını kutladılar.

ÇOCUK EVLERİNE BAYRAM ZİYARETİ

Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve eşleri, Ramazan Bayramı ziyaretleri çerçevesinde ayrıca çocuk evleri ve sevgi evlerini ziyaret etti.

Protokol üyeleri, 13-18 yaş ve 0-18 yaş Çocuk Evlerini ziyaret ederek, hem çocuklara bayram hediyesi verdi, hem de onlarla bir süre sohbet ederek bayramlarını kutladı, isteklerini dinledi.

(Haber Merkezi)