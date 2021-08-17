Yaşlılara evinde tıraş

Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli, evde sağlık hizmeti alan yaşlıları ziyaret ederek ihtiyaçlarını karşılamaya ve moral vermeye çalışıyor.

Muhtar Belli’nin çalışmalarına Almanya’da Hasene Hayır Derneği’nin yöneticilerinden Mehmet Şahin de katıldı.

Ayrıca, mahalle sakinlerinden gönüllü berber Hasan Güneş de, Muhtar’la birlikte gittiği evlerde, ihtiyacı olanları tıraş ederek güzel bir jest yaptı.

Hasan Belli, hasta ve yaşlı ziyaretlerine özen gösterdiğini belirterek, “Onların gözünde umudu, yüzlerinde mutluluğu görmek bizi de çok mutlu ediyor” dedi. (Aliye ÖNCEL)

