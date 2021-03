“Yaşlılar ve gençlere sokağa çıkma kısıtlaması geri geldi”

Valilik Toplantı Salonu’nda yapılan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nde alınan kararlar açıklanırken, pandemi sürecinde 1 Mart’ta başlatılan dinamik denetim sürecinin devam edeceği bildirildi. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından İçişleri Bakanlığı’nın 29 Mart 2021 tarihli genelgesi uyarınca alınan kararların il bazlı olarak ele alındığı toplantıda Çorum’un yüksek riskli iller arasına girdiği belirtilirken, bu kapsamda hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağının uygulanmaya devam edeceğini, haftasonları ise Cuma günü 21.00’den Pazartesi günü 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı açıklandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yer ve kişiler listesinin de ele alındığı toplantıda hafta içi 65 yaş ve üzeri vatandaşların 10.00-14.00, 20 yaş altı çocukların ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceği, 65 yaş üzerindeki vatandaşlara uygulanan ücretsiz otobüs kullanımının ikinci bir talimata kadar 10.00-14.00 saatleri arasında olacağı, haftasonu kısıtlamanın olduğu günlerde market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, balıkçı, fırın, unlu mamul satışı yapılan işyerlerinin 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği, Cumartesi Pazarı’nın Salı günü, Akkent’teki TOKİ Pazarı’nın ise Çarşamba günü kurulacağı da dile getirildi.

Yeme – içme yerleri, dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi, nikah salonları, halı saha, yüzme havuzu, internet kafe/salonu, bilardo salonu, lunapark, hamam, sauna, masaj salonu gibi yerlerde yüzde 50 kapasite ve HES kodu zorunluluğu getirildiği, genel kurulların belirlenen kurallara uyulması halinde yapılabileceği, sinema salonlarının 12 Mayıs 2021 tarihine kadar kapalı kalması ve aile akraba ziyaretlerinin kısıtlanmasına yönelik kararların da alındığı toplantıda risk grubuna göre il bazında tedbirlerin uygulanacağı kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için; temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara/tedbirlere toplumun tüm kesimlerince azami düzeyde uyulmasının sağlanması amacıyla yürütülecek denetim faaliyetlerinin etkinliğinin artırılmasına, sürekliliğinin sağlanmasına, bu çerçevede 03.03.2021 tarih ve 3695 sayılı Genelgeyle temel esasları belirlenen “Dinamik Denetim Sürecinin” kesintisiz şekilde uygulanmasına devam edilmesine, salgının seyrini etkileyen (olumlu-olumsuz) her türlü faktörün (ilçeler arası farklılıklar, il nüfusunun yaş ortalaması, il dışından kaynaklı sorunlar vb. il bazlı özel sebepler) analiz edildiği ve bu faktörlere yönelik alınan/alınması gereken tedbirler ile yürütülen/yürütülecek olan faaliyetlerin yer aldığı İl Salgın Risk Azaltma Planı (SARAP) doğrultusunda gerekli çalışmaların aksaklığa meydan verilmeden sürdürülmesinin sağlanmasına da karar verildiği bildirildi.

(Haber Merkezi)