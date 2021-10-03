“Yaşlılar başımızın tacı”

Parklarda oturan, cadde ve sokaklarda dolaşan yaşlılarla sohbet eden CHP’li kadınlar, hem onların sorunlarını dinledi, hem de Dünya Yaşlılar Günü’nü kutladı.

CHP İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, yaşlı nüfus artış hızına paralel olarak yaşlılık ve yaşlı sağlığı, yaşlıların sosyal yaşantıları, yaşam standardına farkındalık yaratmak amacıyla tüm dünyada 1 Ekim’in “Dünya Yaşlılar Günü” olarak kutlandığını belirtti.

Kamile Anar, “Yaşlılar bir toplumun dün ile bu günü arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımanızı sağlayan en değerli varlıklarımızdır. Yaşlılarımızın itibarlı yaşaması bir minnet borcumuzdur. Bir ülkenin yaşlıları refah ve mutluluk içinde yaşıyorsa o ülke refah seviyesine ulaşmıştır” ifadesini kullandı.

Ziyaretle ilgili bir açıklama yapan Anar, şunları söyledi: “1 Ekim, yaşlıların sağlığı, yaşam şartları, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımları hakkında farkındalık yaratmak için tüm dünyada “Yaşlılar Günü” olarak kutlanmaktadır. Geçmişten günümüze kültürümüzü, geleneklerimizi, değerlerimizi gelecek kuşaklara taşıyan, tecrübeleriyle geleceğimize ışık olan, bizim varlığımızın mimarları yaşlılarımızı ziyaret edip günlerini kutladık.

Hayatları boyunca devlete hizmet etmiş, üretmiş, çocuklarını topluma iyi bir birey olarak katmış yaşlılarımız, devlet tarafından unutulmuş. Rahat, huzurlu, sorunsuz bir hayat yaşamak haklarıyken ne yazık ki sorun yumağı içinde kalmış, hayata küsmüşler. Hele de son 10 yılda yaşam standartlarının çok düştüğünü, işsiz evlatlarının, torunlarının onları çok üzdüğünü anlatarak bu çıkmazdan nasıl kurtulacağını, iyi beslenemedikleri için sağlık sorunları olduğunu, hastanelerden randevu alamadıklarını anlattılar. Bizim devlet olarak, hükümet olarak, toplum olarak geçmişimizin mimarları saygıdeğer, başımızın tacı yaşlılarımıza bunları yaşatmaya hakkımız yok. En kısa zamanda hak ettikleri yaşam standartlarına kavuşmalarını diliyoruz. Bunun için yaşlılarımıza söz verdik, sağlıklı ve mutlu günler diledik.”

Ziyaret programına; CHP İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar ile birlikte Saliha Beker, Seval Yürekli ve Asuman Şen katıldı.

Öte yandan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız da sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayarak “Dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü, sosyal aile ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan büyüklerimizin 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nü kutlarız. İyi ki varsınız” görüşüne yer verdi.



(Volkan SINAYUÇ)

