Yaşlı yurttaşlar için yaşam merkez isteği

Dün gerçekleştirilen Belediye Meclisi’nde gündem dışı söz alan Garipoğlu, “Benim bu meclise giriş amacım Çorum’a faydalı işler yapmaktı. İlk yıl Çorum’da çalışan anne babaların refah ve mutluluğu için kreş açılması talebiyle bu kürsüye çıktım. Özür dilerim, şu ana kadar başarılı olamadım. Geldim, gidecek oldum. Sabrettim. İmar konuları ve başkana yetki vermekten başka bir şeye katkım olmadı. Başkan da elinden geleni yaptı, sağ olsun. Belki bundan sonra sonuçların projelerimiz” dedi.

“Benim dileğim bir göz daha açmak” diyen Garipoğlu, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Şehrimizde eve kapanan bir grup var. 65 yaş üstü büyüklerimize kafeterya değil, huzurevi değil, bir kreş yapılmalı. Sabah gidip akşama doğru çıkabilecekleri; gözümüz arkada olmadan onların mutlu ve huzurlu oldukları, akranlarıyla sohbet edip belki üretim bile yapabilecekleri bir kreş.

Bunu talep ederken, büyüklerimizin kendilerine ve etraflarına kazandırdıklarını da düşünmenizi istiyorum. Çünkü onlar, senelerin birikim ve tecrübelerini paylaşacaklar.

Üstelik pandemi döneminden dolayı evden dışarı çıkamayan anne babalarımızın kas erimeleri ve sağlık problemleri yaşıyor olmaları bile bu kreşe gelmeleri için yeterli.

Ben, Güngörmüşler Kafeteryası değil, kreşten bahsediyorum. Düşüncemi dikkate alırsanız, hiçbir ilimizde örneği olmayan, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmiş oluruz.” (Taner ŞİMŞEK)

