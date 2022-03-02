Yaşlı, yatağa bağımlı ve engelli bireylerinin aşıları evlerinde yapılıyor
Çorum’un Sungurlu İlçesi’nde, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri yaşlı, yatağa bağımlı hasta ve engelli bireylerinin aşılarını evlerinde yapıyor.
Güncel 02.03.2022, 15:26
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Covid19 aşı hakkı bulunan yaşlı, yatağa bağımlı hasta ve engelli bireylerin aşıları İlçe Sağlık Müdürü Erman Zengin’in de katılımıyla görevli sağlık personelleri tarafından yapılıyor. Evde aşı hizmetinden yararlanmak isteyen engelli ve yatağa bağımlı bireylerin İlçe Sağlık Müdürlüğü’nü arayarak randevu oluşturmaları gerekiyor.
İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada “İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, Sağlık Müdürlüğü binasında hafta içi her gün 08.00-16.00 saatleri arasında randevusuz Covid19 aşıları yapılmaktadır” denildi.
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