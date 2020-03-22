Yaşlı ve bakıma muhtaçların alışverişini Belediye yapacak

Evde temizlik hizmeti alan 65 yaş üstü 500 ailenin almış oldukları temizlik hizmetlerini yoğunlaştırdıklarını söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Onlar bizim başımızın tacı, rahmet ve bereket sebebimiz olan ulu çınarlar. Başımızın tacı büyüklerimize yönelik gerçekleştirdiğimiz evde temizlik hizmetlerimizin yanı sıra büyüklerimizin yapacağı alışverişleri evlerine kadara ulaştıracağız. Virüse karşı alınan önlemler içerisinde evinden çıkmayan, evinde kalan yaşlı ve bakıma muhtaç ailelerimiz Alo 153 telefonundan bizlere ulaşacaklar ve bizler de alışverişlerini evlerine kadar ulaştıracağız” dedi.

Belediye Başkanı Aşgın, her türlü önlemi aldıklarını vurgulayarak, “Biz her türlü önlemi alıyoruz. Vatandaşlarımız da Sağlık Bakanlığımızca açıklanan kurallara riayet etmek suretiyle kendi tedbirlerini almalıdırlar. Bunu hem kendi sağlıklarını hem de sevdiklerini korumak için yapmalılar” diye konuştu. (Haber Merkezi)