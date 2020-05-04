Yaşlı kadından şok sözler "Kocam beni dövdü dövdü sokağa attı"

Perişan halde görünen kadına banyo yaptırıp, temiz kıyafetler veren Şahin çifti birkaç gündür yemek yemediğini söyleyen Hasibe Kazancı’nın karnını doyurdu. 2 oğlu İzmir’de kızı ise Almanya’da yaşayan Hasibe Kazancı, “Eşim beni dövdü dövdü sokağa attı. Bana bu aile sahip çıktı. Allah razı olsun. Vali beyden rica ediyorum beni İzmir’e oğullarımın yanına göndersin” dedi.



SOKAKTA BULDUK

Kazancı’ya evlerini açan Çelebi Şahin, “Biz hanımla onu sokakta bulduk, eve getirdik. 2 gündür yemek yemediğini söyledi yemek yedirdik, misafir ettik. Oğullarına ulaştım. Annelerini götürmek istiyorlar ancak bir türlü gelemiyorlar. Biz kaç gün misafir edebiliriz. Ama sokakta gördük kocası dövmüş, evden atmış, komşularının da haberi var” diye konuştu.

EMNİYET MÜDÜRÜ TALİMAT VERDİ

Durumdan haberdar olan İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Şahin çiftinin evine polis ekiplerini gönderip yaşlı kadının misafir edildiği evden alınması talimatını verdi. Belirtilen adrese giden polislerden birisi yaşlı kadını kucağında taşıyıp polis otosuna taşıdı. Hasibe Kazancı, önce hastaneden sağlık raporu alındıktan sonra geçici olarak yurda yerleştirildi.