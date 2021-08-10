Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Edinilen bilgilere göre, Tabakhane Mahallesi Sirkeciler Sokak’ta tek başına yaşayan 65 yaşındaki F.A’nın telefonlarına cevap vermemesi üzerine yakınları evine geldi. Merdiven yardımıyla camdan içeri giren bir yakını yaşlı kadının cansız bedeniyle karşılaştı. 112 ve polis ekiplerinin yaptığı inceleme de yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. F.A’nın cenazesi Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından İskilip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.