Son Dakika

Yaşlı kadın evinde fenalaştı, itfaiye camı kırıp kurtardı 

ÇORUM’da yalnız yaşadığı evinde fenalaşarak düştüğü yerden kalkamayan Naile Top (82), komşularının haber vermesi üzerine pencerenin demir korkulukları ve camı kırıp içeri giren itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaşlı, kadın kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Güncel 18.10.2020, 21:44
415
Yaşlı kadın evinde fenalaştı, itfaiye camı kırıp kurtardı 

Olay, akşam saatlerinde Kale Mahallesi, Hamit Duran Caddesi'nde meydana geldi. Evinde tek başına yaşayan Naile Top, bilinmeyen nedenle fenalaşarak yere yığıldı. Çevredeki komşuları, yaşlı kadının düştüğü yerden kalkamadığını fark etmesi üzerine eve girmeye çalıştı. Kapalı olan eve girmeyi başaramayan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirip yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen ve uzun uğraşlara rağmen demir kapıyı açamayan ekipler, penceredeki demir korkulukları, ardından da camı kırarak içeri girdi. Kapının açılmasıyla içeri giren sağlık ekipleri, fenalaşan kadına ilk müdahalede bulundu. Ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan yaşlı kadının, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
16°
hafif yağmur
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 19 Ekim 2020
İmsak 05:24
Güneş 06:48
Öğle 12:30
İkindi 15:32
Akşam 18:03
Yatsı 19:22

Gelişmelerden Haberdar Olun

@