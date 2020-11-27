Yaşlı çifte hüzünlü veda

Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde koronavirüs tedavisi gördükleri sırada 5 saat arayla vefat eden Erdoğan çifti, Mecitözü’ne bağlı Sorkoğlan Köyü’nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Milli Emlak Müdürlüğü personeli Abidin Erdoğan ile Maviş Eyvaz, Yüksel Dönmez, Yücel Çınar’ın anneleri, SGK çalışanı Şengül Erdoğan’ın kayınvalidesi ve kayınpederi olan Akkız Erdoğan hastanede 09.00’da ve babası Rıza Erdoğan ise gece 05.00’de hayatını kaybetmişti.

Mecitözü – Körücek Köyü’nden merhum Hayriye ve Gani Uysal’ın kızları, merhum Mustafa Uysal, merhum Yunus Uysal ile Lütfi Uysal ve Yusuf Uysal’ın kardeşleri, merhumeler Güllüş, Fatma ve Zeynep Uysal’ın kardeşleri olan Akkız Erdoğan’ın ve eşinin aynı gün vefat etmesi derin bir üzüntüye yol açtı.

Erdoğan çiftinin cenazesi hastaneden alınarak Sorkoğlan Köyü mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine; CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, bazı siyasi parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri, sendika başkanları ile vatandaşlar katıldı.

ÇORUM HABER, merhum ve merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)