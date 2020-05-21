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Yaşlı çift yanmaktan son anda kurtarıldı

Çorum'da 2 katlı evde çıkan yangında mahsur kalan Aşır (86) ve Nazmiye Olukçu (82) çifti, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen çift, hastanede tedaviye alındı.

21 Mayıs 2020 Perşembe 09:37

Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka 2'nci sokakta Aşır Olukçu'ya ait 2 katlı evde gece saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, Aşır ve Nazmiye Olukçu çifti mahsur kaldı. Balkona çıkan çift, çığlık atıp yardım istedi. Komşularının ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri balkona merdiven uzatarak, yaşlı çifti kurtardı. Dumandan etkilenen çift, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Evde zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Son Güncelleme: 21.05.2020 12:01
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