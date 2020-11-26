Yaşlı çift beş saat arayla koronavirüsten can verdi

Yeni tip koronavirüs salgınına yakalanan Akkız Erdoğan (86) ve eşi Rıza Erdoğan (87) Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Önceki gece saat 04.00 sıralarında Akkız Erdoğan hayata veda ederken, sabah saat 09.00 sıralarında ise Rıza Erdoğan’ın vefat haberi geldi. Karı-kocanın aynı gün vefat etmesi derin bir üzüntüye neden oldu.

Milli Emlak Müdürlüğü personeli Abidin Erdoğan ile Maviş Eyvaz, Yüksel Dönmez, Yücel Çınar’ın anneleri, SGK çalışanı Şengül Erdoğan’ın kayınpederi ve kayınvalidesi olan Rıza Erdoğan ile Akkız Erdoğan’ın cenazeleri saat 14.00’de Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınarak Mecitözü İlçesi’nin Sorkoğlan Köyü’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER, merhum ve merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)