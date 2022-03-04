“Yaşlı bir palyaço aranıyor” sahnede

Matei Vısnıec’in yazdığı Murat Çidamlı tarafından yönetilen “Yaşlı bir palyaço aranıyor” isimli oyun bugün saat ve yarın saat 20.00’de Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda sahnelenecek.

Üç eski palyaço ve üç eski dost olan Nicolo, Filippo ile Peppino arasındaki kıyasıya yarışı anlatan 15 yaş üzeri seyirciler için uygun olan tek perdelik oyunun biletleri 10 TL ve 18 TL karşılığında Biletinial.com adresi ile Devlet Tiyatro Salonu gişelerinde satışa sunuldu.



(Ömür SOYTEMİZ)

