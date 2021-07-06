Yaşlı bakım ve ev temizliği hizmeti yeniden başladı

Çorum Belediyesi, ülke genelinde Covid-19 pandemisi nedeniyle getirilen kısıtlamaların yeni normalleşme ile birlikte kaldırılmasıyla birlikte ara verilen sosyal belediyecilik çalışmalarına tekrar başladı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Sosyal Belediyecilik anlayışı çerçevesinde güngörmüşler olarak adlandırdıkları yaşlılara yönelik evde bakım ve temizlik hizmetlerinin tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Ziyaret ettikleri evlerde ilgili personelin genel bakım ve temizlik yaptığını ifade eden Başkan Aşgın, “Düzenli olarak 250 büyüğümüzün evini temizliyoruz. Halılarını yıkıyor, camlarını siliyor, toz alıyor ve yemek yapıyoruz. Gittiğimiz her evde dezenfekte çalışması yapıyoruz.” dedi.

Çorum Belediyesi tarafından gerçekleştirilen evde bakım ve temizlik hizmetleri, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

