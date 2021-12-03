Yaşlı adama otomobil çarptı
Güncel 03.12.2021, 15:13
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Gazi Caddesi’nde karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir vatandaşa otomobil çarptı. Vergi Dairesi önünde meydana gelen kazada yaşlı bir vatandaş yaralandı. Kazayı görenler durumu hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Sıkışan trafik nedeniyle ambulans olay yerine ulaşmakta güçlük çekerken, yaralı vatandaş ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Rıfat KARA)
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