Yaşlı adam, merhum eşinin mezarı başında ölü bulundu

Önceki gün akşam saatlerinde Ulumezar’da belediye görevlisi, yaşlı bir sahsı mezarlık üzerinde cansız yatarken buldu. Görevlinin 112'yi arayarak ihbarda bulunması üzerine Ulumezar’a polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Polisin araştırması sonrası isminin Arif Uzun (77) olduğu belirlenen sahsın 112 ekipleri tarafından yapılan sağlık kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi.

Arif Uzun'un 2015 yılında vefat eden eşini ziyarete geldiği tahmin edilirken, yaşlı şahsın cenazesi kesin ölüm nedeninin tespiti için Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.



(Tugay GÖRTÜRK)