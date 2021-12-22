Çorum’da yalnız yaşayan ve bir süredir kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Olay, gece saatlerinde Mimar Sinan Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, komşuları tarafından haber alınamayan ve evde yalnız yaşayan Hasan D’nin hayatından endişe eden komşuları pencereden bakıp evi kontrol ettiklerinde, yaşlı adamı yerde hareketsiz yattığını görüp polis ve sağlık ekiplerine haber verdiler.

İhbar üzerine belirtilen adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde yaşlı adamın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Hasan D’nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Yaşlı adamın kalp hastası olduğu belirtildi.