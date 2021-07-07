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Yaşlı adam 1. kattan düşerek hayatını kaybetti

Çorum’da  74 yaşındaki Şükrü E., 1. kattaki evinin penceresinden  düşerek yaşamını yitirdi.

Güncel 07.07.2021, 13:23 07.07.2021, 13:46
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Buharaevler Mahallesinde  bulunan bir apartmanın 1. katında oturan Şükrü E., sabah saatlerinde evinin  penceresinden düştü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaşlı adamın  hayatını kaybettiğini belirledi. Şükrü E’nin cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis yaşlı adamın ölümüyle  ilgili soruşturma başlattı. (Yusuf ÇINAR)

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