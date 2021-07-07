Yaşlı adam 1. kattan düşerek hayatını kaybetti

Buharaevler Mahallesinde bulunan bir apartmanın 1. katında oturan Şükrü E., sabah saatlerinde evinin penceresinden düştü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Şükrü E’nin cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis yaşlı adamın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. (Yusuf ÇINAR)