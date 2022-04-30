Yasin Güler’den bayram kutlaması
Yeniden Refah Partisi Merkez İlçe Başkanı Yasin Güler, tüm Çorumluların bayramını kutladı.
Güncel 30.04.2022, 17:35
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“Kalpler vardır sevgiyi yaşamak, insanlar vardır dostluğu paylaşmak, mübarek günler vardır beraber kutlamak için” diye konuşan YRP Merkez İlçe Başkanı Yasin Güler, mübarek Ramazan ayının sona gelinmesi ve Ramazan Bayramı’nı kutlamanın mutluluğu içinde olduklarını söyledi.
Başta Çorum halkı olmak üzere tüm İslam aleminni bayramını kutlayan Yasin Güler, Ramazan Bayramı’nın savaşların bitmesine, daha rahat refah seviyesine ulaşmamıza vesile olması temennisinde de bulundu.
(Haber Merkezi)
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