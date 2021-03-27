Yasin Güler: “Zulüm son bulsun”

Yeniden Refah Partisi (YRP) Merkez İlçe Başkanı Yasin Güler, Berat Kandili dolayısıyla bir açıklama yaptı.

Mesajında Türk Milleti’nin ve İslam aleminin kandilini kutlayan YRP Merkez İlçe Başkanı Güler, bu mübarek gecenin dua ile geçirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Yasin Güler mesajında; “Tüm İslam âleminin mübarek Berat Kandili’ni tebrik ederim. Berat Kandilimizin İslam aleminde akan kanın ve zulmün son bulmasına vesile olmasını dilerim” görüşüne yer verdi.

(Haber Merkezi)

