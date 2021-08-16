Yasemin & Mahmut çiftine görkemli düğün

Çorum’un önceki dönem Belediye Başkanı, Çevre ve Şehircilik Bakan Danışmanı Zeki Gül’ün oğlu Mahmut Gül, Erzurum kökenli, İstanbul’da oturan İstanbul Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu, işadamı Gencay Turan’ın kızı Yasemin Turan’la hayatını birleştirdi.

İstanbul Ticaret Üniversitesi bilgisayar mühendisliği son sınıf öğrencisi olan Yasemin Turan ile TAİ’de makina mühendisi, Milli Muharip Uçağı projesinde çalışan Mahmut Gül’ün düğünü geçtiğimiz akşam Anitta Otel’de gerçekleştirildi.

Genç çiftin Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın tarafından kıyılan nikahında şahitlikleri ise başta AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Mülkiye Başmüfettişi hemşehrimiz Ali Mantı, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, geçmiş dönem TBMM İdare Amiri Çorum Milletvekili Salim Uslu, eski Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, SAHA İstanbul Genel Sekreteri hemşehrimiz İlhami Keleş, önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Alaca eski Belediye Başkanı Mahmut Köksal, işadamı Ahmet Ahlatcı ile daha bir çok protokol üyesi birlikte yaptı.

Anitta Otel’de Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve ilahiler eşliğinde düzenlenen düğüne Belediye birim amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri temsilcileri, sanayici ve işadamları başta olmak üzere yüzlerce davetli katıldı.

ÇORUM HABER Ayşe-Gencay Turan ve Halime-Zeki Gül çiftini kutlar, Yasemin ile Mahmut’a ömür boyu mutluluklar diler. (Volkan SINAYUÇ)



