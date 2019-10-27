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Yasemin Keller son yolculuğuna uğurlandı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Sungurlu İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Murat Keller’in kansere yenik düşerek vefat eden eşi Yasemin Keller, son yolculuğuna uğurlandı.

Yasemin Keller son yolculuğuna uğurlandı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Sungurlu İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Murat Keller’in kansere yenik düşerek vefat eden eşi Yasemin Keller, son yolculuğuna uğurlandı.

27 Ekim 2019 Pazar 21:22
Yasemin Keller son yolculuğuna uğurlandı

Yakalandığı amansız hastalık nedeniyle genç yaşta hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Yasemin Keller, memleketi Denizli’de önceki gün öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenazeye merhumenin ailesi ve sevenleri ile AK Parti Sungurlu İlçe Başkanı Metin Özsarı, AK Parti İlçe yönetim kurulu üyeleri, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Rıfat Sarıyerli, İl Genel Meclisi Üyeleri Alaattin Tosundereoğlu, Metin Kaplan, Terziler ve Berberler Esnaf Odası Başkanı Mutlu Karslı, Kahveciler ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Erdal Kolaylı katıldı.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

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