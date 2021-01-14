2020 yılında ise 300 kadının erkekler tarafından öldürüldüğünü ve 171 kadının şüpheli şekilde ölü bulunduğuna dikkati çeken Ulaş Tokgöz, “Hayatın eve sığdırmaya çalışıldığı 2020 yılında kadınlar erkek şiddetine en fazla evlerinde maruz kaldı. Kadınların en çok evlerinde öldürüldüğü bilinirken, pandemide evde kalmamız gereken geçen yıl kadınlar için özel bir önlem alınmadı.

2020 yılında 25 kadın koruma kararı, 45 kadın ise bu adli makamlara başvurusu olmasına rağmen öldürüldü. Bugün kadın şiddetinin ve cinayetinin ardı arkası kesilmiyorsa onaylanmayan yasalar ve yasaları uygulamayanlar yüzündendir. Yasayı uygula, kadını yaşat” dedi. (Haber Merkezi)