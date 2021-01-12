Yasayı etkin uygulayın, kadın cinayetleri son bulsun!

2020 Yılının son haftasında, 1 gün içinde 4 kadın cinayeti haberi ile sarsıldık.

4 KADIN!

Aylin SÖZER, Vesile DÖNMEZ, Selda TAŞ ve Betül TUĞLUK.

Hayalleri olan, umutları olan, sevdikleri olan, yaşanacak günleri olan kadınların hayatları, erkekler tarafından ellerinden alındı.

Aylin Sözer; bir erkek tarafından vahşice öldürüldü. Fail delilleri yok etmek için, bir kadın cinayetinin üzerini örtmek için yaktığını söyledi.

Selda Taş; evli olduğu erkek tarafından ateşli silahla, çocuklarının gözleri önünde öldürüldü. Vesile Dönmez; oğlu tarafından, rehin alındıktan sonra pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Betül Tuğluk ise, oğlu tarafından öldürüldü.

İzmir’den, İstanbul’dan, Gaziantep’ten geldi ölüm haberleri...

Ülkemizde; Kasım ayı sonuna kadar 277 kadın öldürüldü. 162 kadın şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Daha bir yıl sonlanmadan 439 kadın öldürüldü.

439 kadın!

Sadece bir sayıdan ibaret olmayan, hepsi birer can olan 439 yaşam!

Bu ölümler çok uzağımızda da olmadı. Çorum’da da yıl içinde çok sayıda kadına yönelik şiddet ve kadın cinayeti işlendi. Sadece kasım ayında 2 kadın cinayeti işlendi. Öldürülen kadınların bazıları komşumuz, arkadaşımız, akrabamızdı.

Çorum’ da öldürülen Alev Seçen; boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından çocuklarının gözü önünde öldürüldü. Alev henüz 33 yaşındaydı. Daha önce defalarca eşinden tehdit almasına rağmen eşi için tutuklama da dahil olmak üzere Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Kanunu’nda sayılan önleyici tedbirler alınmadı.

Gülüzar ÖZÇİFTÇİ ise; kızının boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından öldürüldü. Gülüzar, 2020 Mayıs ayından itibaren damadı tarafından tehditler aldığı için defalarca karakola başvurdu. Fail olan damadı, 2 ay önce Gülüzar’ı darp ederek, kolunu kırdı, ölümle tehdit etti, Yine ilgili makamlara başvurdu ama tutuklama da dahil olmak üzere Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Kanunu’nda sayılan önleyici tedbirler alınmadı.

Fail’in ruhsatsız tüfeği ile fotoğraf çektirip sosyal medyaya koydu. Fotoğraflar dosyaya sunuldu. Ama tutuklama da dahil olmak üzere Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Kanunu’nda sayılan önleyici tedbirler alınmadı. Ve fail; 20 kasımda, önce Gülüzar’ın oğlunu öldürdü. Aileyi arayarak “Serkan’ ı öldürdüm, şimdi Gülüzar’ı öldürmeye gidiyorum” dedi. Aile derhal polisi aradı! Ve etkin koruma sağlanmayan Gülüzar ve oğlu Serkan, kendilerini defalarca öldürmekle tehdit eden fail tarafından öldürüldü. BU SEFER TUTUKLAMA OLDU...

Aslıhan Dal; 29 yaşında, 3 çocuk annesi bir kadındı. Çorum’da 3 Ocak 2021 günü, birlikte yaşadığı erkek tarafından boğularak öldürüldü. Bir kadını vahşice ve canavarca hisle elleriyle boğarak öldüren sanık; suçtan kurtulmaya ve indirim almaya yönelik bildik savunmalarla; alkollü olduğunu, olayı hatırlamadığını ve pişman olduğunu söyledi. Hayalleri ve ümitleri olan Aslıhan artık yok ve 3 çocuğu annesiz büyümek zorunda. Faillerin bildik savunmalarla; cinayetlerine kılıf hazırlamasını kabul etmiyoruz. Yasaların etkin bir şekilde uygulanmasını talep ediyoruz.

Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Yasası ile hedeflenen failin cezalandırılması değil, kadına ve aile içine yönelen şiddetin önlenmesidir.

Bu yasa ile belki nice kadınların hayatı kurtuldu.

Aylin, Vesile, Gülüzar, Selda, Betül, Alev ve adını sayamadığımız yüzlercesi kurtulabilirdi…

Yasa etkin uygulansaydı, failler tutuklansaydı ÖNLEYICI tedbirler alınsaydı, yaşayacaktı bu kadınlar.

Yakılan kadınlar, koruma altındayken öldürülen kadınlar, defalarca tehdit edilen, ölüm korkusuyla yaşayan, yaşadıkları şehirleri değiştiren kadınlar, failler tutuklanmadığı için ölüm korkusuyla hapis hayatı yaşayan kadınlar, kimliklerini gizleyen, çocukları ile tehdit edilen, hatta intikam için çocukları öldürülen kadınlar...

Kadınlar!

Bizim kadınlarımız!

Öldürülen kadınların ardından üzgünüz, öfkeliyiz, ama çaresiz değiliz. Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesine Dair Yasa uygulansaydı kadınların öldürülmeyeceğini biliyoruz. Kadınları yaşatmak için ÖNCELİKLE YASADA YER ALAN ÖNLEYİCİ TEDBİRLERİN UYGULANMASI ve faillere etkin cezalar verilmesi, bu yönde politikalar uygulanması gerektiğini biliyoruz.

Bu sebeple; tüm yetkililere çağrımız; şiddeti durduracak, kadınları yaşatacak ve cinayetleri önleyecek güç elinizdeyken, kanunda sayılan ÖNLEYİCİ TEDBİRLER HASSASİYETLE ALINMALIDIR.

Her başvuru ve her dosya ölümle sonuçlanacakmışçasına aynı önemde değerlendirilmelidir.

Şiddeti hafife alamayız, tehditleri önemsiz göremeyiz. Yasayı etkin uygulayın ve kadın cinayetlerini sonlandırın!

Çorum Barosu

Kadın Hukuku Komisyonu