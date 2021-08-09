“Yaşayan Efsane” 96 yaşında 

ÇORUM HABER’in yönetici ve yazarları ile Dr. Patır’ın yeğenleri, kendisinin ünlü Kartal Yuvası’nda Cumartesi günü bir doğum günü kutlaması düzenlediler. Çorum’un Ulu Çınarı Dr. Rifat Patır, kendisinin fotoğrafını taşıyan pastanın üzerindeki mumları üflerken, yakınları ve dostları 100. yıl kutlamasında yeniden buluşma temennisinde bulundular.

Doğum günü kutlamasına, ÇORUM HABER’den Mehmet Yolyapar, Selda Fındık, Aliye Öncel, Muzaffer Gündoğar, Bahri Güven, Selahattin Aydemir, ÇEKVA Çorum Temsilcisi Ahmet Güngör, Dr. Patır’ın yeğenleri Oya-Nihat Malatyalı, Nurhayat-Dr. Uğur Pirimoğlu ve oğulları Reşat Pirimoğlu katıldı.



(Haber Merkezi)

