Yaşar Yolyapar son yolculuğuna uğurlandı

Diyabete bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle 30 Ağustos Cuma günü Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybeden Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ın ağabeyi, arkadaşımız Kemal Yolyapar’ın babası Yaşar Yolyapar (74), Cumartesi günü toprağa verildi.

Yaşar Yolyapar’ın cenazesi, hastane morgundan alınarak Ulucami’ye getirildi.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra, cenaze, Fikrettip Çıplak, Hasan Kestek ve Hasan Şener hocaların duaları eşliğinde Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenaze törenine, Çorum Milletvekili, Ak Parti MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, CHP eski milletvekilleri Ali Haydar Şahin ve Feridun Ayvazoğlu, Çorum eski Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, önceki Belediye Başkanı Zeki Gül, Belediye Başkan Yardımcıları Alper Zahir ve Turhan Candan, Baro Başkanı Kenan Yaşar,Ticaret Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek, TSE ve TSO eski Başkanı Kenan Malatyalı, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, CHP Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender, siyasi parti ve mesleki kuruluşların yöneticileri, bazı daire müdürleri, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri, sanayici ve işadamları, hazır elbiseciler başta olmak üzere esnaf-sanatkarlar ve basın mensupları katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. (Ömür SOYTEMİZ)