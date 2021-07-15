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Yaşar Solak’ın yeni kitabı 

Şair-yazar Bekmirze Yaşar Solak’ın “Ölmek İstemiyorum Oğlum” isimli yeni kitabı çıktı. 

Güncel 15.07.2021, 19:38
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Yaşar Solak’ın yeni kitabı 

İstanbul’da Alioğlu Matbaacılık tarafından basılan 148 sayfalık kitabın kapak resmi Ressam Şahika Çağlar’a, redaksiyonu Orhan Kuyu’ya, grafik tasarımı ise Onur Tataroğlu’na ait. 
Yaşar Solak, kitabın dağıtımını bizzat gerçekleştiriyor. 
Yaşar Solak’ın daha önce yayınlanmış 2 şiir, bir araştırma kitabı, bir de romanı bulunuyor.

(Haber Merkezi)
 

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