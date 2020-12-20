Yaşar Kavukçu’yu kaybettik
Ülke çapında üne sahip Hatap Değirmenleri’nin kurucularından ve Çorum un sanayiinin duayenlerinden Yaşar Kavukçu (90), bir haftadır zatürre tedavisi gördüğü Özel Elitpark Hastanesi’nde dün akşam saat 19.00’da hayata veda etti.
Güncel 20.12.2020, 16:14 20.12.2020, 16:15
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Esin Kavukçu’nun eşi, Latif Kavukçu ile Engin Kavukçu’nun babaları olan Yaşar Kavukçu’nun cenazesi, yarın saat 14.30’da Hıdırlık’ta toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
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