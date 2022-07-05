Yaşar Güntürkün’ü kaybettik

Oğlu Can Güntürkün, gece saat 23.00’de babasını arayıp cevap alamadıysa da, uykuda olduğunu düşündü. Bu sabah da telefonu cevapsız kalınca saat 07.30’da evine gittiğinde, babasının cansız bedeni ile karşılaştı. Çorum Öğretmen Okulu aşçısı merhum Mehmet Güntürkün ile merhume Fatma Güntürkün’ün oğulları, merhum Ali Güntürkün’ün kardeşi, Fatih Güntürkün, Sami Güntürkün ve Hamiyet Bilgin’in ağabeyleri, Roketsan’da mimar Burçak Gürsoy ve iş insanı Can Güntürkün’ün babaları olan Yaşar Güntürkün’ün cenazesi, yarın öğle namazından sonra Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda, birkaç yıl önce trafik kazasında kaybettiği eşi İlhan Güntürkün’ün yanına defnedilecek.

Yaşar Güntürkün, Karabük Gençlik ve Spor Müdürlüğü görevinde bulunmuş, ayrıca yine Karabük’te TED Koleji’nde görev yapmıştı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

