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Yaşar, Gazeteciler Günü’nü kutladı

Çorum Barosu Başkanı Av. Kenan Yaşar, basının haber alma özgürlüğünün demokrasinin temel taşlarından ve vazgeçilmez unsurlarından birisi olduğunu belirterek, “Bu anlamda kurumlarla bireyler arasında veri akışını sağlayarak demokrasinin korunması için önemli bir görev üstlenmektedir” dedi.

Yaşar, Gazeteciler Günü’nü kutladı

Çorum Barosu Başkanı Av. Kenan Yaşar, basının haber alma özgürlüğünün demokrasinin temel taşlarından ve vazgeçilmez unsurlarından birisi olduğunu belirterek, “Bu anlamda kurumlarla bireyler arasında veri akışını sağlayarak demokrasinin korunması için önemli bir görev üstlenmektedir” dedi.

21 Ekim 2019 Pazartesi 19:49
Yaşar, Gazeteciler Günü’nü kutladı

21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlayan Yaşar, şunları söyledi:

“Aydınlatıcı ve yol gösterici işleviyle basın, sivil toplumun dinamizmini beslemekte, demokrasinin sağlıklı şekilde işlemesinde ve güçlenmesinde önemli rol üstlenmektedir.

Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız, vatandaşın en doğal hakkı olan zamanında doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak milletin vicdanına ses olmaktadırlar.

Toplumsal bilinci ve kamu yararını gözeterek, uzun çalışma saatlerini ve zorlu çalışma koşullarını önemsemeden basın yayın kuruluşlarında fedakârca çalışarak, gelişmeleri halkımızla paylaşma yolunda emek harcayan başta Çorum Basın Mensupları olmak üzere tüm değerli basın çalışanlarının 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum.” (Haber Merkezi)

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