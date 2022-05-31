Yaşar Deveci hayatını kaybetti
Çorum Merkez'e bağlı Çalyayla Köyü nüfusuna kayıtlı, Erdal Deveci'nin babası Yaşar Deveci vefat etti.
Güncel 31.05.2022, 18:28
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Rahatsızlığından dolayı bir süredir hastanede yoğun bakımda tedavi gören Yaşar Deveci hayata veda etti. Merhumun cenazesi saat 12.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nden alınarak Çiftlik Mezarlığı’nda sevenleri tarafından toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
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