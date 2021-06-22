Yaşar Can, eşini kaybetti
Çorum’un tanınmış simalarından, Foto Ilgaz’ın sahibi Yaşar Can’ın eşi Nesrin Can, oğlu Türker Can’dan altı ay sonra, amansız hastalıktan kurtulamayarak hayatını kaybetti.
Güncel 22.06.2021, 14:06
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Merhum Türker Can ile Nihan Çelik’in anneleri, fotoğrafçı Yalçın Çelik’in kayınvalidesi olan Nesrin Can’ın cenazesi, bugün saat 15.00’de Ulumezar’da toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diler.
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