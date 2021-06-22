Yaşar Can, eşini kaybetti

Merhum Türker Can ile Nihan Çelik’in anneleri, fotoğrafçı Yalçın Çelik’in kayınvalidesi olan Nesrin Can’ın cenazesi, bugün saat 15.00’de Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diler.