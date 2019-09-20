“Yaşanan acıları unutmanın bedeli ağır olur”

Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda gerçekleşen programa, konuşmacı olarak Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Evkuran katılırken, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Zekeriya Işık, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları ve öğrencilerde dinleyici olarak katıldı. Programın, açılış konuşmasını Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Zekeriya Işık yaptı.

Doç. Dr. Işık konuşmasında, 15 Temmuz’un doğru anlaşılması, anlamlandırılması ve aktarılmasının çok önemli bir sorumluluk olduğunu belirtti. Işık, devletlerin ve toplumların atlattıkları elim hadiselerin unutulması, gelecek nesillere aktarılamamasının bütün bir millet ve ümmet açısından bedeli ağır sonuçlar doğurabileceğini ifade etti. 15 Temmuz Gecesi yaşanan hain darbe ve işgal girişimine karşı milletin canı pahasına şanlı bir direniş sergilediğini kaydeden Işık, “Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor gazilerimize ise uzun ömürler diliyorum” dedi.

Katılımın yoğun olduğu Akademik Açılış Dersi programına konuşmacı olarak katılan, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Evkuran da, 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesi, o anda ve sonrasında yaşananların doğru okunması gerektiğinin altını çizdi. Prof. Dr. Evkuran, milli birlik ve beraberliği sarsmaya kalkışan bu hain girişime milletin vatanını koruma refleksiyle hep birlikte karşı koyduğunu dile getirdi. Evkuran, FETÖ’nün milletin, hatta uluslararası bağlantılarıyla bütün bir ümmetin dini ve manevi duygularını istismar ederek bir ihanet projesine dönüştüğünü, herkesin birbirini sevmek ve hoşgörüyle kucaklamak zorunda olduğunu anlattı.(Haber Merkezi)