“Yaşanabilir bir Türkiye, adil emeller üzerinde yükselecek”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı, hemşehrimiz Mehmet Aşıla, Gebze ilçe Teşkilatını ziyaret etti.

Ziyarete Yeniden Refah Partisi Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aşıla’nın yanısıra, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Politikalarından Sorumlu Ahmet Fatih Hatunoğlu, İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kazım Gerçik, Genel Merkez Sandık Sorumlusu Erhan Erdoğan, Genel Merkez Kocaeli İl Sandık Sorumlusu Yaşar Birgül ve Genel Merkez Mahalli İdareler Başkan Yardımcısı Adem Bulut katıldı.

Gebze İlçe Başkanı Engin Kılıç “Gebze Yeniden Refah olarak seçime hazırız” derken, Mehmet Aşıla da, “Yaşanabilir Türkiye, Yeniden Büyük Türkiye ile adil temeller üzerine kurulacaktır” diye konuştu.

Aşıla sözlerini şöyle sürdürdü:



“Bileğinin hakkıyla seçimlere girme hakkı kazanan Yeniden Refah Partimiz, yine bileğinin hakkıyla seçimleri kazanacak güce sahiptir. 81 il ve 922 ilçede kuruluşunu gerçekleştirip il ve ilçelerde kongresini tamamlamıştır. Siyasette 24 saat bile çok uzundur, dolayısıyla her an erken seçim olacakmış gibi teşkilat çalışmalarını tamamlayıp, sandık kurullarını oluşturma çalışmalarına da çok hızlı bir şekilde başlamış bulunuyoruz. Seçimlerde yaklaşık 200 bin sandıkta 60 milyon seçmen oy kullanacaktır. Dolayısıyla sandık kurullarında görev alacak olan yaklaşık 200 bin baş müşahit ve 800 bin müşahitin belirlenmesi için başlattığımız çalışmalar meyvelerini vermeye başlamış olup, sandıkların üçte birinden fazla görevlilerimiz tamamlanma noktasına gelmiştir.

Üye sayımız mevcut üye kayıt formlarıyla da 250 bine yaklaşmıştır. Bu tempoyla gittiğimiz takdirde çok kısa sürede tüm sandık kurullarımızın eksiksiz olarak tamamlanacağı görülmektedir. Halkımız büyük bir umut ve özlemle Millî Görüş iktidarını beklemektedir.

Millî Görüş’ün tek temsilcisi ise Dr. Fatih Erbakan liderliğindeki Yeniden Refah Partisidir. Önce Ahlak ve Maneviyat, Yönetimde Adalet, Bölüşümde Adalet olmazsa olmaz ilkemizdir. Yeni Bir Dünya’yı kurmak boynumuzun borcudur.”

