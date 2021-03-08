“Yaşamlarıyla bedel ödeyenler unutulmadı”

Kadınlar adına basın açıklamasını okuyan CHP İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, tüm kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün kutladı.

Kadınların tarih boyunca tüm toplumsak mücadelelerin en ön saflarında yer aldığını belirten Anar, “Sahip olduğumuz her hakta, edindiğimiz her kazanımda o cesur kadınların payı vardır. Bugün bizler, yerkürenin bütün kadınları, dayanışma içinde haklarımızı haykıracağız. Bizim için 8 Mart, sadece eşit ve özgür bir geleceğin iradesi değil, aynı zamanda hak mücadelesi veren tüm kadınlara saygı duruşudur” ifadesini kullandı.

Bundan 164 yıl önce ABD’de çalışan 40 bin dokuma işçisi kadının kendilerine dayatılan ayrımcılığı reddettiğini hatırlatan Anar, şunları söyledi: “Binlerce işçi kadın, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve eşit ücret talebi ile grev yaptı. Fabrika kapıları üzerlerine kilitlendi. O sırada çıkan yangında kapı önüne yığılan barikatları aşamayan kadınların 129’u yanarak hayatını kaybetti. Bu olay dünyanın her yerindeki kadınların öfkesini örgütledi, yaşamlarıyla bedel ödeyenlerin hak mücadelesi hiç unutulmadı.”

(Haber Merkezi)