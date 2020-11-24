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“Yaşamımızı savunmak için alanlardayız”

Çorum Kadın Platformu, yaşamı savunmak için Uluslararası Kadına Şiddetle Mücadele Günü olan 25 Kasım’da alanlarda olacak.

Güncel 24.11.2020, 21:10
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“Yaşamımızı savunmak için alanlardayız”

Çorum Kadın Platformu tarafından yapılan açıklamada, “El ele omuz omuza 25 Kasım’da saat 17.00’de Kadeş Meydanında buluşalım” denildi.


Açıklamada şöyle denildi:
“Kadınız, Her dilde, her ırkta, her yaşta. Bizi bir araya getiren yalnızca cinsel kimliğimiz değil bu dünyanın gözündeki yerimiz. Ezilen, sömürülen, şiddetin adı ve adresi olan biz kadınlar Mirabel Kardeşlerin anısı önünde saygıyla eğilmek ve kadına yönelik şiddet, cinayet, sömürü, mobbing baskı ve zulme dur demek için 25 Kasım’da alanlarda olacağız.
Yaklaşık 1 aydır bu gün için çalışıp ürettik. Birleştirici, bütünleştirici tüm kadınları bir araya toplayan, ayırmayan, ayrıştırmayan, sosyal siyasal kimliklerimizi arkamızda bırakarak, sadece kadın adımızla alanlarda olacağız.
Biliyoruz yalnız değiliz. Fiziksel mesafemizi koruyarak alanları doldurma zamanı. El ele omuz omuza 25 Kasım’da saat 17.00’de Kadeş Meydanında buluşalım. Sen yoksan 1 eksiğiz.” (Haber Merkezi)

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