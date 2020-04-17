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“Yasalar tavizsiz işletilmeli”

Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, Sağlık-Sen olarak uzun süredir "Sağlıkta Şiddet Yasası" noktasında mücadele verdiklerini ve netice aldıklarını anlattı. Her koşulda insan sağlığı için mücadele eden sağlık çalışanlarına şiddetin, artık cezasız kalmayacağına dikkat çeken Saatcı, başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve milletvekilleri olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini kaydetti. Farklı unvan ve branşlarda, görevi başında şiddete uğrayarak vefat eden sağlık çalışanlarını rahmetle ve minnetle yâd ettiklerini dile getiren Saatcı, 5 partinin ortak teklifiyle kabul edilen sağlıkta şiddet yasasının, yeni Ersin Arslan’ların önüne geçmesini temenni ettiklerini ifade etti.

“Yasalar tavizsiz işletilmeli”

Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, Sağlık-Sen olarak uzun süredir "Sağlıkta Şiddet Yasası" noktasında mücadele verdiklerini ve netice aldıklarını anlattı. Her koşulda insan sağlığı için mücadele eden sağlık çalışanlarına şiddetin, artık cezasız kalmayacağına dikkat çeken Saatcı, başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve milletvekilleri olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini kaydetti. Farklı unvan ve branşlarda, görevi başında şiddete uğrayarak vefat eden sağlık çalışanlarını rahmetle ve minnetle yâd ettiklerini dile getiren Saatcı, 5 partinin ortak teklifiyle kabul edilen sağlıkta şiddet yasasının, yeni Ersin Arslan’ların önüne geçmesini temenni ettiklerini ifade etti.

17 Nisan 2020 Cuma 19:09
“Yasalar tavizsiz işletilmeli”

TBMM’de kabul edilen "Sağlıkta Şiddet Yasası" hakkında bilgi veren Saatcı, şunları ifade etti: " Sağlık-Sen’in yıllardır her platformda dile getirdiği ve yetkili mercilere başvurusunu yaptığı ‘Sağlıkta Şiddet Yasası’nın tüm maddeleri, TBMM’de kabul edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu tarafından hazırlanan Sağlıkta Şiddet Yasası, Genel Kurul’da tüm partilerin onayıyla kabul edildi. İnsanımızın sağlığı için gece gündüz mesai sarf eden sağlık çalışanlarını en çok mağdur eden konulardan olan sağlıkta şiddet artık cezasız kalmayacak. Yasaya göre, kamu ve özel sağlık kurum ile kuruluşlarında görev yapan sağlık personeliyle yardımcı sağlık personeline karşı, görevleri sebebiyle işlenen, Türk Ceza Kanunu'nda yer alan 'kasten yaralama', 'tehdit', 'hakaret' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlarında, ilgili kanunlara göre tayin edilecek cezalar yarı oranında artırılacak. Söz konusu suçlarda hapis cezası ertelenmeyecek ve başka personel varsa mağdur çalışan işten çekilebilecek. Sözlü ve fiziksel şiddet sağlık çalışanlarını en çok mağdur eden konulardan biridir. Şiddetin önlenmesi için yasaların tavizsiz işletilmesi gerekir. Yasanın yeni şiddet olaylarının önüne geçmesini temenni ediyoruz." (Haber Merkezi)

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