“Yasalar etkin bir şekilde uygulansın”

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Çorum Barosu Kadın Hukuku Komisyonu Adliye önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını grup adına Çorum Barosu Kadın Hukuku Komisyonu’ndan Avukat Burçin Solmaz Polat yaptı. Kadınların, kadının insan haklarını ihlal eden düzenin değişmesi içi tarih boyunca mücadele ettiğini dile getiren Polat, bu mücadelelerin sonucunda gerek yasalar gerekse uluslararası sözleşmeler bağlamında birçok kazanımlar elde ettiklerini söyledi.

Bugün dünyanın pek çok farklı yerinde kadınların, sistematik hale gelen kadın cinayetleri ve yaşanan savaşlar nedeniyle en temel hakkı olan yaşam hakkından mahrum edildiğini söyleyen Polat, “Ukrayna’da yaşanan savaşın en büyük mağduru yine biz kadınlar ve çocuklardır. Bu savaş dünya barışını da açıkça tehdit etmekte olup tüm dünya devletlerini evrensel barışa hizmet etmeye davet ediyoruz” dedi.

“ÖNLEYİCİ VE KORUYUCU TEDBİRLER ALINMALI”

Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin münferit olaylar olarak değerlendirilip, normalleştirilemeyeceğinin altını çizen Polat, “Ülkemizde ise 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü utanç verici bir şekilde giderek artan kadına yönelik şiddetin, kadın cinayetlerinin şüpheli kadın ölümlerinin dehşetinde yaşanmaktadır. Ölen ve şiddete uğrayan kadınlardan sadece bir istatistik değeri olarak söz edilemez. Kadın cinayetlerinin önlenmesi için yasaların eksiksiz uygulanması, önleyici ve koruyucu tedbirlerin alınması, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik bütüncül politikaların oluşturularak samimi takibinin yapılması gerekmektedir. Bu gerçeklik apaçık ortada iken; kadınların yaşam ve özgürlüklerinin güvencesi olan İstanbul Sözleşmesi’nden hukuka aykırı bir şekilde çekilme yoluna gitmek, maalesef kadınları daha da korumasız bırakmıştır” ifadesini kullandı.

“NAFAKA HAKKININ SÜREYE BAĞLANMASI KABUL EDİLEMEZ”

Polat, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmeye ilişkin irade, bugün kadınların nafaka hakkı dahil olmak üzere Medeni Yasa’da yer alan birçok hakkına da yöneldiğini belirterek şunları söyledi:

“6. Yargı Paketi ile kamuoyunun gündemine gelen nafaka hakkının süreye bağlanması ve boşanmalarda “aile arabuluculuğu”nun getirilmesine ilişkin kabul edilemez söylemler ve yasal girişimler, kadın kazanımlarının kaybına yol açacağı gibi kadınların yaşam haklarına da saldırı oluşturacaktır. Nitekim, İstanbul Sözleşmesi’nden imzanın çekilmesi yanında 6284 sayılı yasanın etkin uygulanmaması, nafakanın tartışmaya açılması; toplumsal cinsiyet eşitliğine karşı olan, kadının özgür birey olduğunu kabul etmeyen zihniyete cesaret vererek kadına yönelik şiddetin artmasına zemin hazırlamıştır. Biz biliyoruz ki; “Kadın cinayetleri politiktir. Medeni Kanun’a ve 6284 sayılı Yasa’ya dokunulmamasını, yasaların etkin bir şekilde uygulanmasını ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldıracak politikaların oluşturulmasını talep ediyoruz.”

“HAKLARIMIZDAN HİÇBİR KOŞULDA VAZGEÇMEYECEĞİZ”

“Devletin her kademesindeki yetkilileri, kadın erkek eşitliğinden geri adım atarak toplumu dönüştürmeye yönelik girişimleri durdurmaya; medeni hakların kullanılmasında kadının karşısına çıkan engelleri ortadan kaldırmaya; Anayasa’da yazılı olan Cumhuriyetimizin temel niteliklerine ve uluslararası sözleşmelere uyumlu politikalar üretmeye davet ediyoruz. Bizler; nafaka hakkımızdan, Medeni Yasa ile tanımlanmış haklarımızdan ve kazanımlarımızdan hiçbir koşulda vazgeçmeyeceğimizin altını çizerek, bu hususları tartışmaya açmanın; şiddet olaylarının ve kadın cinayetlerinin artmasına yol açmaktan başka bir sonuç yaratmayacağını, bu kazanımların kaybına yol açacak her türlü girişimin karşısında olacağımızı Çorum Barosu Kadın Hukuku Komisyonu olarak açıkça beyan ediyoruz.” (Nurdan AKBAŞ)

