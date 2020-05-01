Yasaklara uymayanlara ceza yağdı

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında, 20 yaş altı, 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile bağışıklık sistemi zayıf ve kronik rahatsızlığı olanlar için

İçişleri Bakanlığınca sokağa çıkma kısıtlaması getirilmiş ayrıca tüm vatandaşlar için sosyal mesafe kuralının gözetilmesinin zorunlu olmuştu.

Çorum il genelinde söz konusu kararların denetimi için çalışma yapan polis ve jandarma ekipleri, yasakları ihlal eden kişilere cezai yaptırım uyguluyor.

Ekiplerce bugüne kadar sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü 112 kişiye 43 bin 904 lira, 20 yaş altı 187 kişiye 92 bin 600 lira, sosyal mesafe kuralına uymayan 96 kişiye de 99 bin 922 lira idari para cezası uygulandı.

Ekipler, market denetimleri kapsamında alınan kararlara uymayan 52 kişiye de 160 bin 794 lira para cezası kesti.

(Yusuf ÇINAR)