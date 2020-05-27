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Yasak bitti çarşı dolup taştı

Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında bayram boyunca 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle Çorum’da vatandaşlar cadde ve sokaklara çıktı. 4 gün boyunca boş olan cadde ve sokaklar, kentimizde ilk kez uygulanan kısıtlamanın sona ermesinin ardından araç ve insanlarla doldu. 4 gün boyunca evde çok sıkıldıklarını söyleyen vatandaşlarhava almak için çıktıklarını söyledi. Kentte özellikle Gazi Caddesi ve İnönü Caddesi’nde yoğunluğun yaşandığı görüldü.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 17:05

SOSYAL MESAFE UNUTULDU

Vatandaşların parklarda gruplar halinde oturduğu gözlemlenirken, caddeleri dolduran çocuklar dondurma yiyerek özgürlüğün tadını çıkardı. Sosyal mesafe kuralının da unutulduğu Çorum’da vatandaşlar cadde ve sokaklarda yürümekte zorluk çekti.

ÇOCUKLAR MUTLU

Kısıtlamanın hemen ardından sokağa çıkmanın tedbirlere zarar vereceğini hatırlatan bir vatandaş, “İnsanlar dışarda çocuklar dışarda bunun olumsuz bir dönüşü olmasından korkuyorum. Bayram sonrası kötü haberlerle karşılaşabiliriz” dedi. Uzun zaman sonra Çorum’a geldiğini söyleyen bir vatandaş ise, “Herkes sokağa dökülmüş. Çok şaşırttı bu durum beni. Kimse sokağa çıkmaz sanıyordum demek ki insanlar evde çok bunalmış” diye konuştu. Dedeleriyle kent merkezine gelen çocuklar mutlu olduklarını söyledi.

Son Güncelleme: 27.05.2020 19:37
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