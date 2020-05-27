Yasak bitti çarşı dolup taştı

SOSYAL MESAFE UNUTULDU

Vatandaşların parklarda gruplar halinde oturduğu gözlemlenirken, caddeleri dolduran çocuklar dondurma yiyerek özgürlüğün tadını çıkardı. Sosyal mesafe kuralının da unutulduğu Çorum’da vatandaşlar cadde ve sokaklarda yürümekte zorluk çekti.

ÇOCUKLAR MUTLU

Kısıtlamanın hemen ardından sokağa çıkmanın tedbirlere zarar vereceğini hatırlatan bir vatandaş, “İnsanlar dışarda çocuklar dışarda bunun olumsuz bir dönüşü olmasından korkuyorum. Bayram sonrası kötü haberlerle karşılaşabiliriz” dedi. Uzun zaman sonra Çorum’a geldiğini söyleyen bir vatandaş ise, “Herkes sokağa dökülmüş. Çok şaşırttı bu durum beni. Kimse sokağa çıkmaz sanıyordum demek ki insanlar evde çok bunalmış” diye konuştu. Dedeleriyle kent merkezine gelen çocuklar mutlu olduklarını söyledi.