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Yasağı umursamadı, polis otosuna da otostop çekti

Bir kişi yasağı umursamadı ancak evine gitmek için de polis otolarına otostop çekti.

Yasağı umursamadı, polis otosuna da otostop çekti

Bir kişi yasağı umursamadı ancak evine gitmek için de polis otolarına otostop çekti.

23 Mart 2020 Pazartesi 19:37
Yasağı umursamadı, polis otosuna da otostop çekti

Çorum’da polis ekipleri cadde ve sokaklarda dolaşan 65 yaş ve üzeri kişileri alarak evlerine bıraktı.  Yaşlı bir adam ise polis otolarına otostop çekti.
İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olanların, ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarının sınırlandırılmasının ardından polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. 


Çorum'da yasağa uymayanlar için 155 polis hattına ihbarlar yapıldı. Polis ekipleri cadde ve sokaklarda dolaşan 65 yaş ve üzeri kişileri alarak, evlerine bıraktı.
Buharaevler Mahallesi’nde su faturasını ödemek için evden çıkan yaşlı bir kişi ise evine dönmek için binmek istediği halk otobüsüne alınmadı. Yaşlı adam polis otolarına otostop çekti. Başka yaşlı kişileri evlerine götüren polis araçları duramazken, ihbarla gelen başka bir ekip otosuna alınan kişi evine götürüldü.


(Yusuf ÇINAR)

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