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Yasağa uymayan 6 kişiye para cezası

Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların evden çıkmalarının kısıtlanması kararına uymayan 6 kişiye para cezası uygulandı.

Yasağa uymayan 6 kişiye para cezası

Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların evden çıkmalarının kısıtlanması kararına uymayan 6 kişiye para cezası uygulandı.

24 Mart 2020 Salı 19:54
Yasağa uymayan 6 kişiye para cezası

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları kapsamında risk grubunda olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkma yasağı ve ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmaların devam ettiği anlatıldı.

Tespit ve yardım çalışmaları için İl Emniyet Müdürlüğünce 28 ekip ve 56 personelin görevlendirildiği bildirilen açıklamada, "155 Polis İmdat hattından 189, devriye görevi ifa eden ekiplerce de 5 olmak üzere 194 vatandaşımızın talepleri karşılanmıştır. Evinden dışarıda olan 480 vatandaşımız bilgilendirilip, ikaz edilerek evine yönlendirilmiş veya evine bırakılmış, ihlali sürdüren 6 vatandaşımıza adli ve idari işlem yapılmış olup, konu ehemmiyetine binaen titizlikle takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Yasağı ihlal eden kişilere 392'şer lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Son Güncelleme: 24.03.2020 19:57
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