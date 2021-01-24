Yasağa rağmen kumar oynayan 16 kişiye, 72 bin 872 lira ceza

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yavruturna Mahallesi Kulaksız Sokak'ta iş merkezinin 3’üncü katında bulunan bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Gece saatlerinde operasyon düzenleyen ekipler, 206 adet açılmış, 26 adet açılmamış iskambil kağıdı destesi, kumar için kullanılan hesap defteri ele geçirdi. Kumar oynadıkları belirlenen 16 kişiye toplamda 72 bin 872 TL idari para cezası kesildi.