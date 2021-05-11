“Yasadışı tütün ticareti önlensin”

Sektör adına yapılan açıklamada, “Ülkemizde yasadışı açık tütün ürünleri, sayıları 20 bini bulan sokak aralarındaki tütüncü dükkanlarında ve internet üzerinden 300 binden fazla bağlantı üzerinden satılıyor. İçeriği, üretilme şartları bilinmeyen, devlet tarafından da kontrolü sağlanamayan kaçak sarma tütün, tütün ticaretinin her aşamasında bize zarar yazıyor.” denildi.

Kaçak tütün ticaretinin, çiftçinin ekmeğini çaldığı ve kanunlara uygun ticaret yapan esnafın da zararına yolaçtığı vurgulanan açıklamada, devletin vergi kaybının da 20 milyar lirayı bulduğu ifade edilerek, ticari amaçla makaron veya yaprak sigara kağıdına sarılmış tütün veya tütün harici herhangi bir madde doldurulmuş olarak satanlar, satışa arz edenler, bulunduran ve nakledenler için hapis cezası öngörüldüğü de hatırlatıldı.

Çorum Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal da, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, yasa dışı tütün ticaretine mutlaka engel olunması gerektiğini belirterek, kaçak tütün ticaretinin kanunlar ve sahadaki operasyonlarla bitirileceğine inancının tam olduğunu söyledi. Ülke genelinde yasadışı tütün ticaretinde gözlenen artışa dikkat çeken Şanal, “Ancak hep birlikte göstereceğimiz mücadele ile kaybettiklerimizi geri toplayacağımızdan şüphemiz yoktur” dedi. (Haber Merkezi)

