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“Yaşadığımız şehre hep birlikte sahip çıkalım”

Çorum Belediyesi tarafından önümüzdeki günlerde kaldırım işgallerine yönelik başlatılacak olan çalışmaya bir destek de ÇESOB Başkanı Recep Gür’den geldi.

“Yaşadığımız şehre hep birlikte sahip çıkalım”

Çorum Belediyesi tarafından önümüzdeki günlerde kaldırım işgallerine yönelik başlatılacak olan çalışmaya bir destek de ÇESOB Başkanı Recep Gür’den geldi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 22:29
“Yaşadığımız şehre hep birlikte sahip çıkalım”

Kaldırım ve yolların şehirlerin uygarlık seviyesinin bir göstergesi olduğunu ifade eden Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, kaldırım işgallerinin cadde ve sokaklarda nahoş görüntülere sebep olurken, vatandaşların da kaldırımda yürümekte zorlandıklarını söyledi.

Yolların ve kaldırımların işgali konusunda tüm diğer alanlarda olduğu gibi örnek bir toplum olmamız gerektiğini kaydeden Başkan Recep Gür, esnaf ve sanatkarlara seslenerek, bu konuda duyarlı olunmasını istedi.

Zabıta tarafından yapılacak denetimlerde esnafın herhangi bir cezai işlemle karşılaşmasını istemediklerini vurgulayan ÇESOB Başkanı Gür, “Çorumlu esnaf ve sanatkarlarımızın insanlara davranışlarıyla, yaklaşımıyla her konuda örnek olmasını istiyoruz. Şehrimize başka illerden ve ülkelerden gelen insanların ‘Çorum’a gidin esnaf görün, çarşı görün, medeniyet görün’ demesini istiyoruz.

Kentimize sahip çıktığımız sürece, Çorum kazanacaktır. Bu konuya gönüllü olarak yaklaşmamız gerekir, cezalandırmak en son noktadır. Yaptırımlar var ama bu iş temelde zabıtanın sorunu değil. İnsanlar sorumluluk edinip yaşadığımız bu şehre sahip çıkmalı. Biz, medeniyeti dünyaya öğreten bir toplumuz. Çorum, bu konuda örnek bir kent olmalı” diye konuştu.

Kaldırım işgallerinin yanı sıra seyyar satıcı konusuna da değinen Başkan Gür, seyyar satıcıların gelişigüzel yerlere tezgah açmalarının da önüne geçilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

(Volkan SINAYUÇ)

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