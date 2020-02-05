“Yaş sebze ve meyvede KDV oranı düşürülsün”

Yüzde 8 olarak uygulanan KDV’nin düşürülmesi halinde indirimin vatandaşa olumlu yansıyacağını kaydeden Yılmaz, “Biz isteriz ki bu süreçte alınan tüm vergi çeşitleri aşağıya çekilmeli. En azından yeni mahsullerin çıkacağı, hava şartlarının düzeleceği Mayıs-Haziran aylarına kadar böyle bir uygulama olursa üretici de tüketici de memnun olur” dedi.

Sebze ve meyvede fire oranının da yüzde 5 olduğunu anlatan Yılmaz, buna karşın KDV’de fire olmadığını söyleyerek, her biri küçük esnaf olan pazarcı esnafının bitmesi durumunda gariban vatandaşların büyük marketlerin tekeline gireceğinin unutulmaması gerektiğini kaydetti.

Türkiye’de toplanan vergilerin yüzde 98.5’inin büyük defterlerden alındığını geriye kalan yüzde 1.5’inin de basit usulden alındığını belirten Yılmaz, basit usulden vergi dahi alınmazsa vergide bir kayıp yaşanmayacağına dikkat çekti. Erdoğan Yılmaz, basit usule tabi esnafın büyük deftere geçmesi halinde ise sebze ve meyve fiyatlarının yükseleceğini ve bu durumun da zaten alım gücü düşük olan vatandaşa yansıyacağını dile getirdi.

Üretim konusuna da dikkat çeken Erdoğan Yılmaz, “Üretim olmazsa ne yaparsanız yapın fiyatlar düşmez. Üretimi artırmalıyız” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)