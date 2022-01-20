Yarıyıl tatili yarın başlıyor

2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Okullarda ikinci yarıyıl ise 7 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayacak. 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında ikinci dönem ara tatiline girecek olan öğrenciler 17 Haziran 2022 Cuma günü ise yılsonu karnelerini alacak.

Çocukların yarıyıl tatiline gireceğini hatırlatan Çocuk Gelişimi Uzmanı Emine Ergün ailelere bazı uyarılarda bulundu.

Tatilde dikkat edilmesi ve sınır konulması gereken en önemli unsurun teknoloji kullanımı olduğunu vurgulayan Emine Ergün şunları söyledi: “Dinlenecekler, eğlenecekler, oyunlarda oynayacaklar ama sınırlarda bizim için çok önemli. Sanki okul varmış gibi biraz sınırlara dikkat etsinler. 4 yaşındaki bir çocuk için günlük 40 dakika ekran süresi tatilde belki 80 dakikaya çıkarılabilir.”

Çocukların ekran başında geçirecekleri sürenin ayarlanması kadar, içeriklerin takibi de velilere düşüyor. Yarıyıl tatili, ailece vakit geçirmek için de güzel bir fırsat. Birlikte kutu oyunları oynamak, mutfak etkinlikleri yapmak önerilerin başında geliyor. Ayrıca tatilde kapalı alanlardan çok açık hava tercih edilmelidir”

(Haber Merkezi)

