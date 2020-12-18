Yarıyıl tatili 25 Ocak'ta

Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitimin 22 Ocak 2021'e kadar uzatıldığını; yarıyıl tatilinin ise 25 Ocak'ta başlayıp 3 hafta süreceğini açıkladı.

MEB’den yapılan açıklamaya göre İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecek. 22 Ocak 2021 tarihinden itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacak. 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklendi. Böylece 3 haftalık bir tatil planlandı.

İKİNCİ DÖNEM

15 ŞUBAT'TA

2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. Ayrıca ilkokullarda sınav yapılmayacak; karne notları, ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecek. Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir yazılı/uygulama puanları ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacak.

(Haber Merkezi)