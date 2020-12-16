Yarışmalarda dereceye girenler ödüllerini aldı

Camiler ve Din Görevlileri Haftası ve Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle düzenlenen “Cami, Gençlik ve İlim Konulu Form Yarışması” ile “Kadrajımdan Hadisler Yarışması”nda dereceye girenler ödüllerini aldı.

Müftülük konferans salonunda düzenlenen ödül töreninde Müftü Muharrem Biçer ve Müftü Yardımcıları Yıldız Üveyik ile Adnan Zeki Bıyık ile din görevlileri katıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Çorum Şubesi tarafından karşılanan hediyeler dereceye girenlere Biçer, Üveyik ve Bıyık tarafından verildi.

(Haber Merkezi)